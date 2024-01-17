В России может появиться новая малолитражка «Ока» за полмиллиона рублей

За последние несколько лет в России неожиданным образом возродился советский бренд «Москвич», а теперь на очереди находится «Волга». Но автомобили ни той, ни другой марки явно не тянут и не будут тянуть на статус народной машины, так что эту роль вполне можно было бы отдать воскрешенной «Оке». Что известно об этом проекте – в материале Daily-Motor.Ru.

Первые и фактически единственные сведения о появлении новой «Оки» датированы летом прошлого года, когда глава Минпроторга не исключил, что в России будет возрожден еще один советский бренд, а также пообещал ему господдержку.

Разумеется, в случае, если проекту будет дан «зеленый свет», речь точно не будет идти об оригинальном российской разработке, на которую потребуется очень много времени и ресурсов, а скорее об отверточной сборке очередной китайской модели по примеру «Москвича» и, вероятно, еще не дебютировавшей «Волги».

Для машины буквально напрашивается цена в полмиллиона рублей – это могло бы сделать новую «Оку» настоящим народным автомобилем. Что касается формата, то это, скорее всего, мог быть электромобиль, коих в Китае в таком ценовом сегменте (от 6 до 10 тысяч долларов) предостаточно.

Один из них – Changan Lumi. Именно он показан на иллюстрациях в этой заметке. Машина обладает 3-дверным кузовом, максимально похожим по дизайну на оригинальную «Оку», а также оснащается электромотором, выдающим 41 лошадиную силу.

Впрочем, пока все это лишь домыслы и никаких официальных подтверждений того, что проект находится в разработке, нет. Да и сумма в 500 тысяч рублей выглядит нереалистичной, что впоследствии также подтвердили в Минпромторге, отметив, что за эти деньги машина будет представлять собой что-то совершенно аскетичное.