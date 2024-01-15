У китайского клона Suzuki Jimny появилась 5-дверная версия

Компания SAIC-GM-Wuling представила в «Поднебесной» новый вариант своего компактного кроссовера, по дизайну сильно напоминающего Suzuki Jimny.

Машина под названием Baojun Yep получила 5-дверную версию с приставкой Plus и появится в продаже в КНР в первом квартале 2024 года. Характеристики автомобиля уже раскрыты и оказались интересны на фоне трехдверки.

Несмотря на то, что машина выглядит как рамный внедорожник Suzuki Jimny, автомобиль является обычным кроссовером с несущим кузовом, да еще и работающим исключительно на электричестве.

Согласно заявленной автопроизводителем информации, «растянутый» вариант Baojun Yep останется электромобилем, но получит электромотор мощностью 75 кВт, с которым машина сможет разгоняться до 150 километров в час (на 50 км/ч быстрее 3-дверки).

Запас хода электрического «паркетника» составит 400 километров по циклу CLTC (на 100 км больше, чем у его короткой версии).

Главная особенность Baojun Yep Plus по сравнению с простой моделью помимо двух дополнительных дверей сзади заключается в значительно удлиненной колесной базе, прибавившей сразу 450 мм.

В продажу 5-дверный китайский клон Suzuki Jimny поступит в ближайшие месяцы. Сколько он будет стоить пока неизвестно, но 3-дверный вариант этой модели оценен в КНР сейчас минимум в 83 тысячи 800 юаней (чуть дороже 1 миллиона рублей).