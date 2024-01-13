В Японии показали, как будет выглядеть трактор будущего 

Японская корпорация Kubota представила свою новую разработку под названием Agri Concept. Машина представляет собой прототип, который должен продемонстрировать будущее сельскохозяйственной техники. По мнению компании она вберет в себя искусственный интеллект, автоматизацию и электрификацию.

Утверждается, что концепт имеет 6 независимых электромоторов, которые позволяют транспортному средству работать бесшумно. За счет этого машина сможет работать даже по ночам не только в полях, но и в домохозяйствах.

В Kubota пока не стали вдаваться в подробностях в этот проект, но отметили, что автомобиль будет обладать возможностью быстрой зарядки, а значит сможет пополнять запас энергии с 10 до 80% менее чем за 6 минут.

Вместе с тем, Agri Concept заявлен как полностью автономный, а также использующий технологию обнаружения и обхода препятствий. Трактор будущего сможет распознавать разницу между растением и камнем, а также людьми и животными.

Благодаря концепции с трехточечной сцепкой машину можно будет использовать со всеми стандартными орудиями для обычных сельскохозяйственный операций, включая кошения и вспашку.

Сроки премьеры серийной версии модели Agri в Kubota пока не раскрывают, но учитывая заявленные для нее технологии, появления трактора будущего на полях стоит ждать еще нескоро.