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В Японии показали, как будет выглядеть трактор будущего 

Футуристичная машина будет работать на электричестве, бесшумно и без участия водителя

Текст: Алиса Шашкова
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Японская корпорация Kubota представила свою новую разработку под названием Agri Concept. Машина представляет собой прототип, который должен продемонстрировать будущее сельскохозяйственной техники. По мнению компании она вберет в себя искусственный интеллект, автоматизацию и электрификацию. 

Утверждается, что концепт имеет 6 независимых электромоторов, которые позволяют транспортному средству работать бесшумно. За счет этого машина сможет работать даже по ночам не только в полях, но и в домохозяйствах. 

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В Kubota пока не стали вдаваться в подробностях в этот проект, но отметили, что автомобиль будет обладать возможностью быстрой зарядки, а значит сможет пополнять запас энергии с 10 до 80% менее чем за 6 минут. 

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Вместе с тем, Agri Concept заявлен как полностью автономный, а также использующий технологию обнаружения и обхода препятствий. Трактор будущего сможет распознавать разницу между растением и камнем, а также людьми и животными.

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Благодаря концепции с трехточечной сцепкой машину можно будет использовать со всеми стандартными орудиями для обычных сельскохозяйственный операций, включая кошения и вспашку. 

Сроки премьеры серийной версии модели Agri в Kubota пока не раскрывают, но учитывая заявленные для нее технологии, появления трактора будущего на полях стоит ждать еще нескоро. 

Источник:CarsCoops
Фото:Kubota Corporation

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