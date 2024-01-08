Новейшую Hyundai Creta рассекретили до официальной премьеры

Несмотря на то, что официальная премьера новой Hyundai Creta должна состояться 16 января, корейцы решили выложить эскизы реформенного кроссовера, а также раскрыли о нем свежие подробности.

Обновленный «паркетник» получил новый дизайн в стиле «чувственная спортивность», разделив некоторые элементы экстерьера с микровнедорожником Exter и новым Santa Fe. Машине досталась переработанная радиаторная решетка, 4-лучевые светодиодные фары, новый светодиодный габаритный фонарь с дневными ходовыми огнями, а также высокий капот.

Прерогативой задней части новой Creta оказались совершенно новые фонари, проходящие через всю в значительной степени переработанную дверь багажника, а боковины машины обзавелись новыми колесными дисками.

Отличительной особенностью рестайлинга «Креты» стал новый интерьер, а также появление в оснащении вседорожника технологии Level 2 Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), включающей в себя 19 функций безопасности. Среди них: шесть подушек, система электронного контроля устойчивости, автоматическое торможение и многое другое.

Линейка двигателей машины обзавелась новым 1,5-литровым бензиновым агрегатом с турбонаддувом, а также включила в себя прежние 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» и турбодизель аналогичного объема.

Трансмиссий на выбор покупателей будет разу четыре: 6-скоростная МКПП, интеллектуальный вариатор (iVT), 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями и 6-скоростной классический «автомат».

Цены на обновленную Hyundai Creta обещают раскрыть 16 января 2024 года. Первым рынком для нее станет индийский.