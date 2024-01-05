В Xiaomi сильно нервничают на фоне слухов о цене ее первого автомобиля

Крупнейший китайский гигант электроники Xiaomi представил свой первый автомобиль с именем SU7 27 декабря минувшего года. С тех пор в Сети не утихают разговоры о том, что машина вслед за смартфонами бренда, которые на первых порах имели те же характеристики, что и Samsung, но отличались ценой в половину меньше, удивит своей низкой стоимостью.

Учитывая объем таких слухов руководство Xiaomi вынуждено реагировать на них, но в последнее время его ответы стали носить нервозный характер.

Накануне исполнительный директор китайской корпорации Лэй Цзюнь дал отпор нереалистичным ожиданиям по цене электрического седана SU7, которые активно набирают обороты в «поднебесных» соцсетях:

Это уже не первый раз, когда руководству компании приходится умерить ожидания поклонников Xiaomi, чтобы не разочаровать их, когда цена машины будет раскрыта.

Впрочем, продвигаемый нарратив о слишком дорогом автомобиле недавно начал бить по компании, но уже с другой стороны.

В китайских соцсетях на этой неделе начали распространяться поддельные банеры, в которых стоимость электрокара Xiaomi SU7 варьируется от 369 до 599 тысяч юаней (4,7 – 7,7 млн рублей). И топ-менеджерам компании вновь пришлось оправдываться:

«Все банеры с автомобилем Xiaomi и его ценой до оглашения официального прайс-листа являются фейками. Не верьте никаким инсайдерским слухам. Никто не знает ни реальной цены, ни официальной даты выхода машины в продажу, потому что ни одно из этих решений еще не принято».



Напомним, Xiaomi SU7 представляет собой седан с купеобразным силуэтом длиной 4,9-метра.

Технические характеристики машины пока не раскрыты, но ходят слухи, что приводить в движение ее будет как 300-сильный, так и 673-сильный электромотор (версия с двумя двигателями и полным приводом).