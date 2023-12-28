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Испанскую полицию пересадили на кроссоверы Cupra Formentor и хэтчбеки Cupra Leon e-Hybrid

В общей сложности для них закупили 177 машин

Текст: Алексей Шмидт
guardia civil estrena 112 unidades cupra formentor 2 0 tdi

Полиция многих стран предпочитает либо вынуждена использовать машины местных автопроизводителей, если таковые существуют. И Испания здесь не исключение. Молодой бренд под названием Cupra подготовил для стражей порядка страны 112 единиц «паркетников» Formentor 2.0 и Leon e-Hybrid.

Один из отделов полиции выбрал модель с приподнятым кузовом и традиционным турбодизельным мотором, тогда как Национальная гвардия предпочла универсальность компактного хэтчбека Leon e-Hybrid, укомплектованного гибридной силовой установкой и обладающего экологической маркировкой Zero Emissions.

guardia civil policia nacional cupra

Cupra Formentor оснащен 2-литровым «турбодизелем», выдающим 150 лошадиных сил. Розничная цена такого кроссовера составляет 43 тысячи 440 евро или 4 миллиона 434 тысячи рублей.

guardia civil policia nacional cupra 3

Что касается хэтчбека Leon e-Hybrid, то он, согласно конфигуратору, доступен с силовой установкой на базе 150-сильного мотора и электрического довеска, генерирующими совокупно 204 л.с. Ассистирует этому тандему роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Запас хода только на электротяге равен 61 километру. 

Рыночная стоимость 5-дверки составляет 42 тысячи 970 евро или 4 миллиона 270 тысяч рублей по нынешнему курсу. 

Источник:Periodismodelmotor

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