Испанскую полицию пересадили на кроссоверы Cupra Formentor и хэтчбеки Cupra Leon e-Hybrid

Полиция многих стран предпочитает либо вынуждена использовать машины местных автопроизводителей, если таковые существуют. И Испания здесь не исключение. Молодой бренд под названием Cupra подготовил для стражей порядка страны 112 единиц «паркетников» Formentor 2.0 и Leon e-Hybrid.

Один из отделов полиции выбрал модель с приподнятым кузовом и традиционным турбодизельным мотором, тогда как Национальная гвардия предпочла универсальность компактного хэтчбека Leon e-Hybrid, укомплектованного гибридной силовой установкой и обладающего экологической маркировкой Zero Emissions.

Cupra Formentor оснащен 2-литровым «турбодизелем», выдающим 150 лошадиных сил. Розничная цена такого кроссовера составляет 43 тысячи 440 евро или 4 миллиона 434 тысячи рублей.

Что касается хэтчбека Leon e-Hybrid, то он, согласно конфигуратору, доступен с силовой установкой на базе 150-сильного мотора и электрического довеска, генерирующими совокупно 204 л.с. Ассистирует этому тандему роботизированная коробка передач с двойным сцеплением. Запас хода только на электротяге равен 61 километру.

Рыночная стоимость 5-дверки составляет 42 тысячи 970 евро или 4 миллиона 270 тысяч рублей по нынешнему курсу.