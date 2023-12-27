Полиция Турции присвоила себе конфискованные у преступников суперкары (много фото)

К числу лучших автомобилей полиции, без сомнений, можно отнести машины стражей порядка Объединенных Арабских Эмиратов. Благодаря экономической мощи их власти способны закупать очень дорогие машины для своих ведомств.

В Турции дела с экономикой сейчас идут не так хорошо, как в ОАЭ, но это не значит, что полицейские этой страны не могут пересесть на суперкары. Причем бесплатным для государства образом.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая поделился в социальных сетях фотографиями 23 новых автомобилей, которые пополнили парк патрульных машин государства.

Вот только все они не куплены, а конфискованы у одного из местных наркоторговцев, чье состояние оценивается примерно в 1 миллиард долларов.

Лидер картеля и его 36 соратников были арестованы в Стамбуле в прошлом месяце и в ходе следственных действий некоторые из их активов, включая автомобили, попали под конфискацию.

На снимках, выложенных в Сеть, можно заметить в общей сложности 23 машины, среди которых несколько роскошных автомобилей, таких как Bentley Continental и Porsche Taycan, а также высокопроизводительные Ferrari 458, несколько Mercedes-AMG и даже Volkswagen Golf R.

Не отказались полицейские Турции и от нескольких премиальных внедорожников, включая Range Rover Sport и Mercedes GLS.

Общая стоимость конфискованных машин, которые были облачены в полицейскую ливрею и стали собственностью министерства внутренних дел Турции, оценивается в 100 миллионов местных лир или примерно 312 миллионов рублей.