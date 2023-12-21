Xiaomi уволит сотрудников, «сливших» ложную информацию о ее первом автомобиле

Один из крупнейших производителей электроники Китая Xiaomi близок к тому, чтобы представить первый собственный автомобиль. И, как это бывает с очень ожидаемыми премьерами, утечки почти неизбежны. В какой-то момент их стало так много, что «поднебесному» технологическому гиганту это надоело и он решил принять меры, наказав виновных в «сливах».

По информации издания «Autoevolution», руководство Xiaomi уже уволило трех сотрудников, распространявших ложную информацию о предстоящем автомобиле компании. Они были частью команд, работавших над электрикой, программными компонентами, а также штамповкой и литьем деталей для машины.

Утверждается, что каждый из них посещал собрания без соответствующего разрешения, после чего делился ложными сведениями о проекте первой машины Xiaomi с прессой за определенную сумму денег.

Следующим шагом в борьбе с утечками со стороны китайской корпорации будет подача иска против двух местных СМИ, опубликовавших видео, которое демонстрирует дизайн автомобиля компании, несмотря на подписание соглашения о конфиденциальности.

Что касается сроков премьеры скандального автомобиля Xiaomi, то они пока официально не определены. Ожидается, что машину представят до конца года, а массовое производство начнется в первом квартале 2024 года.

Согласно «слитой» в Сеть информации ранее, проект Xiaomi будет представлять собой электромобиль с дизайном, вдохновленным Tesla Model S и Porsche Taycan. Автомобиль назовут SU7, а его запас хода составит около 800 километров.