Рамный внедорожник Mahindra Thar получит «семейную» версию и новое название

Вторая генерация рамного внедорожника Mahindra Thar вышла в продажу в Индии еще в 2020 году, но никаких серьезных успехов так и не добилась. В компании объяснили это обстоятельство отсутствием у машины 5-дверной семейной версии. Накануне стало известно, что у Thar вскоре появится исполнение, которое будет иметь не только на 2 двери больше, но и другое название.

Автомобиль находится на завершающей стадии испытания и должен появиться в продаже ближе к середине 2024 года. Какое имя выберут для него неизвестно, но оно точно не будет рифмоваться с нынешним 3-дверным Thar (на изображении ниже).

По информации издания «ICN», удлиненному варианту индийского «рамника» предстоит отличаться от своей 3-дверной модификации еще и дизайном.

Для внедорожника задействуют экстерьер, который будет черпать вдохновение с концепта электромобиля Thar.e (на изображении ниже), показанного в Южной Африке в августе этого года.

Машина может получить слегка переработанную радиаторную решетку, новые прожекторные фары и пересмотренные светодиодные дневные ходовые огни.

Благодаря удлиненной колесной базе автомобиль увеличится в размерах, а также обзаведется новыми задними светодиодными фонарями.

Что касается линейки двигателей, то она должна включить в себя 2-литровый бензиновый турбомотор или 2,2-литровый турбодизель. Мощность первого составит 200 лошадиных сил и 380 Нм, тогда как второй будет выдавать 130 «сил» и 300 Нм соответственно.

Выбор трансмиссий включит в себя: 6-скоростную МКПП или 6-диапазонный «автомат», а привод можно будет выбрать как задний, так и полный.