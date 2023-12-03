Гибрид автомобиля и велосипеда оценили дороже Lada Granta

Многие помнят проект Vespino, представлявший собой своеобразную смесь мотоцикла и велосипеда, в которой водитель мог использовать как бензиновый двигатель, так и собственные две ноги, чтобы двигаться без использования топлива с помощью педалей.

Проект Quadvelo пошел дальше и развил эту идею, но перенеся ее на более современные реалии. Получившийся продукт уже обзавелся ценой. Причем она оказалась отнюдь не бюджетной.

Назвать Quadvelo полноценным автомобилем было бы преувеличением. У машины он заимствует только четыре колеса, но по факту она является велосипедом, который обладает закрытым стеклопластиково-эпоксидным корпусом для защиты водителя от ненастной погоды.

Несмотря на то, что основная движущая сила в Quadvelo – это педали, у него есть еще и электрическим помощник, который позволяет проезжать без подзарядки до 75 километров.

В качестве шин используются простые покрышки для электровелосипедов, тормозов – барабанные механизмы Sturmey Archer 90 мм, а светотехники фары и фонари фирмы LUX.

В качестве дополнительных опций можно заказать также стеклоочистители, гидравлические дисковые тормоза Tektro, а также фаркоп.

Несмотря на то, что Quadvelo – вряд ли можно назвать заменой автомобиля, стоит он недешево и даже дороже некоторых отечественных машин. Базовый ценник за него составил 9 тысяч 900 евро или 965 тысяч рублей. Это дороже, чем в России просят за бюджетник Lada Granta.

В полном «фарше» стоимость Quadvelo и вовсе достигает отметки в 15 тысяч евро или 1 миллион 460 тысяч рублей, что эквивалентно прайсу базовой комплектации Lada Vesta.