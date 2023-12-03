Владелец внедорожника был сильно удивлен: угонщик вернул ему машину с извинениями и подарками для детей

Владелец одного из кафе в Новой Зеландии поведал о крайне необычном случае, произошедшем с ним в середине ноября. Он стал доказательством того, что далеко не все преступники черствы и не способны к раскаянию.

После перерыва на работе в 14:00 мужчина вышел на улицу и обнаружил, что его внедорожный пикап Holden Colorado пропал с парковки. После просмотра записей с камер выяснилось, что некий неизвестный человек открыл автомобиль, сел в него и уехал.

Владелец машины, разумеется, тут же написал заявление в полицию о краже, однако спустя несколько дней был сильно удивлен, когда нашел собственный внедорожник на том же месте, где он стоял раньше. Причем с написанными от руки извинениями и игрушками внутри, предназначенными для его детей.

Подозреваемый в угоне автомобиля в своем письме рассказал, что был пьян и ему срочно нужно было домой. Более подробной информации о себе он не оставил.

Что касается самого владельца Holden Colorado, то он заявил, что никакое имущество из его машины не пропало. На месте осталась даже палатка, установленная на крыше автомобиля.

По мнению мужчины, вернуть машину ему удалось благодаря огласке в социальных сетях. Вероятно, на один из постов «наткнулся» сам угонщик и ему стало жаль жертву.

Несмотря на то, что украденный автомобиль был возвращен его владельцу, местная полиция продолжает расследование кражи и все еще ищет преступника.