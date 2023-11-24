Американцам рассказали о новом «гоночном оружии» из России

В середине ноября в России состоялась премьера нового среднемоторного спорткара отечественной марки Rossa. Спустя почти неделю о машине своим читателям рассказало авторитетное американское издание «Carscoops». Причем машина удостоилась крайне странной метафоры.

Заголовок статьи звучит как: «Rossa LM GT Concept – новый суперкар и «гоночное оружие» из России», а сам материал начинается со следующих строчек:

«В то время, как российская автомобильная промышленность продолжает бороться с последствиями санкций, новая местная компания под названием Rossa объявила о своих амбициях по производству гоночных автомобилей и суперкаров внутри страны».

Далее авторы материала рассказывают американцам, что концепт-кар Rosa LM GT дает представление о том, что будет с вариантами гоночных автомобилей GT2 и GT3, на смену которым придет суперкар лимитированной серии. Его можно будет использовать на дорогах общего пользования.

Человеком, стоящим за недавно созданной компанией, является Роман Русинов, опытный российский гонщик с успешным послужным списком.

Машина удостоилась от зарубежного издания не только странной метафоры, в которой ее назвали российским «гоночным оружием», но и лестного отзыва о дизайне:

«Автомобиль отличается выдающимися аэродинамическими элементами, большими воздухозаборниками и агрессивными деталями экстерьера, а салон оснащен гоночным рулевым колесом со встроенным дисплеем, центральным сенсорным дисплеем с множеством кнопок на тему автоспорта, а также обивкой из седельной кожи, покрывающей некоторые детали из углеволокна».

Информацию о том, какие компоненты легли в основу машины, заокеанским журналистам и вовсе пришлось додумывать:

«На официальном сайте говорится, что концепт-кар Rossa LM GT был разработан «полностью внутри компании», хотя вполне возможно, что многие компоненты для него были заимствованы у других производителей. Конкретных деталей о 5,2-литровом атмосферном моторе V10 в нем не раскрыто, но силовой агрегат похож на тот, который используется в Audi R8 и Lamborghini Huracan».

Завершается материал информацией о возможных сроках дебюта машины, а также ее цене.

Американцы уверены, что вариант автомобиля, предназначенный для гонок в категории GT2, должен появиться уже в 2024 году с ценой около 550 тысяч долларов, а машина версии GT3 вместе с лимитированной дорожной моделью – в 2026-м. И последние будут стоить еще дороже.