Американцам рассказали о новом «гоночном оружии» из России

В середине ноября в России состоялась премьера нового среднемоторного спорткара отечественной марки Rossa. Спустя почти неделю о машине своим читателям рассказало авторитетное американское издание «Carscoops». Причем машина удостоилась крайне странной метафоры.
Заголовок статьи звучит как: «Rossa LM GT Concept – новый суперкар и «гоночное оружие» из России», а сам материал начинается со следующих строчек:
Далее авторы материала рассказывают американцам, что концепт-кар Rosa LM GT дает представление о том, что будет с вариантами гоночных автомобилей GT2 и GT3, на смену которым придет суперкар лимитированной серии. Его можно будет использовать на дорогах общего пользования.
Человеком, стоящим за недавно созданной компанией, является Роман Русинов, опытный российский гонщик с успешным послужным списком.
Машина удостоилась от зарубежного издания не только странной метафоры, в которой ее назвали российским «гоночным оружием», но и лестного отзыва о дизайне:
Информацию о том, какие компоненты легли в основу машины, заокеанским журналистам и вовсе пришлось додумывать:
Завершается материал информацией о возможных сроках дебюта машины, а также ее цене.
Американцы уверены, что вариант автомобиля, предназначенный для гонок в категории GT2, должен появиться уже в 2024 году с ценой около 550 тысяч долларов, а машина версии GT3 вместе с лимитированной дорожной моделью – в 2026-м. И последние будут стоить еще дороже.