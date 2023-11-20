В Китае создали «убийцу» Escalade: огромный рамный внедорожник могут локализовать в РФ

«Поднебесный» автопроизводитель Jiangling Motors Corporation (он же JMC) готовится к премьере на родине полностью новой модели. Ей будет полноразмерный рамный внедорожник, получивший имя Avenue.

Накануне подробности о нем, а также первые фотографии машины появились в базе Министерства промышленности и торговли КНР. Для россиян этот автомобиль может быть интересен тем, что в перспективе может локализоваться в Калининграде.

Новый внедорожник Jiangling Avenue построен на базе пикапа Avenue Light Chaser. Его длина превысит 5,4-метра, что сделает его практически конкурентом знаменитого Cadillac Escalsde.

Судя по первым фотографиям, китайский «рамник» получит дизайн в стиле других моделей JMC.

Машине достанутся квадратные фары неправильной формы, состыкованные широкой радиаторной решеткой из хромированных планок, а также длинный, высокий кузов и вертикальные задние фонари.

В салоне машину ждет появление большой цифровой комбинации проборов и планшетного дисплея мультимедийной системы, который разместят на центральной консоли.

Под капотом Avenue должен расположиться бензиновый 2,3-литровый турбомотор мощностью 258 лошадиных сил и 400 Нм. В перспективе у машины появится полностью электрическая версия EV с запасом хода до 501 км, главные отличия в дизайне которой от бензинового внедорожника сведутся к отсутствию так называемого «гриля» спереди. Вместо него будет установлена рифленая заглушка.

Какой окажется цена машины пока неизвестно, но за соплатформенный пикап Avenue Light Chaser в «Поднебесной» сейчас просят вполне вменяемые 135 тысяч юаней или около 1 миллиона 600 тысяч рублей.

Даже если внедорожник окажется в два раза дороже своей утилитарной версии, то все равно будет во много раз дешевле Cadillac Escalade.

Кроме того, эта модель имеет потенциальные перспективы оказаться в России. С августа этого года Jiangling Motors Corporation (JMC) занимается выпуском своих автомобилей в России на мощностях площадки «Автотор» в Калининграде. Пока это пикап Vigus, а также две грузовые модели.

Не исключено, что в будущем этот список будет расширен. И одной из новинок станет как раз рамный внедорожник Avenue.