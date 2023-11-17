Самый дешевый электромобиль VW с ценой менее 2 млн рублей появится после 2025 года

Небольшой и дешевый электромобиль Volkswagen, который будет стоить менее 2 миллионов рублей (до 20 тысяч евро), может стать реальностью во второй половине этого десятилетия, заявил генеральный директор немецкого бренда Оливер Блюме.

Пока у Volkswagen нет точного решения по производству того, что можно будет считать духовным преемником электрического городского автомобиля e-Up!, но Блюме убежден, что компания сможет принять его после 2025 года.

«Мы несем ответственность за то, чтобы продавать правильные продукты по правильной стоимости», — заявил гендиректор VW в интервью немецким СМИ.

Учитывая все вводные, похоже, что VW отстанет от своих основных конкурентов в Европе в гонке за дешевыми электромобилями.

Напомним, ранее Renault объявила о возрождении культового Twingo в виде четырехдверного городского электромобиля по цене ниже 20 тысяч евро. Поставки машины начнутся в 2026 году.

Кроме того, компания Stellantis, владеющая несколькими европейскими брендами, также хочет присоединиться к игре в классе электромобилей с помощью китайского производителя Leapmotor, который предлагает подобные автомобили в Китае с ценником около 10 тысяч евро (965 тысяч рублей).

Что касается ближайших планов Volkswagen в этой области, то компания намерена выпустить серийную версию хэтчбека ID. 2all (на изображении выше) по цене ниже 25 тысяч евро к 2025 году.

Ожидается, что автомобиль получит дальность хода в 450 км и сможет заряжаться от 10% до 80% примерно за 20 минут.