Иранский вдохновитель современного «Москвича» представит 6 новых моделей

Малоизвестный в России иранский автопроизводитель Kerman Motor (KMC), появившийся в 1995 году, занимается тем, что выпускает автомобили, которые представляют собой перелицованные копии моделей китайской марки JAC. Бизнес очень похож на тот, который с возрождением ведет компания «Москвич».

На сегодняшний день гамма автомобилей ближневосточной компании включает в себя один седан, кроссовер и пикап. Но вскоре этот список расширится сразу шестью новинками, одной среди которых окажется седан собственной разработки автопроизводителя.

Сейчас KMC продает в Иране 4-дверку J7, которая является адаптированным вариантом под местный рынок седана JAC Sehol A5 Plus. Помимо нее в гамму моделей компании входит «паркетник» K7, построенный на базе кроссовера JAC X7, а также пикап T8, в основе которого лежит рамный утилитарник JAC T8 Pro.

Согласно информации, опубликованной иранским изданием «KhodroBank», на предстоящей выставке достижений автомобильной промышленности страны Kerman Motors покажет сразу шесть новинок. Все они встанут на конвейер завода KMC в ближайшие годы.

В их числе: хэтчбек KMC E10X, кроссоверы JS6 и JS6 PHEV, внедорожник G03 PHEV и лифтбэк J7 EV.

Вишенкой на торте должен оказаться седан с именем J4 EV (на изображении выше), который несмотря на опору на платформу китайского JAC J4 будет представлять собой четырехдверку, по большей части созданной усилиями инженеров самого KMC. Подробности обо всех новых моделях Kerman Motor обещает поделиться в ближайшее время.