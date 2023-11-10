Китайский Xpeng полностью рассекретил новый космовэн X9

В конце октября компания Xpeng представила на выставке Tech Day в Китае свой новый минивэн X9, обладающий футуристичным внешним обликом. При этом как будет выглядеть его интерьер не показали. А теперь машину рассекретили полностью, опубликовав изображения ее внутреннего убранства. И параллельно с этим назвали дату начала предварительных продаж такого автомобиля.

Снаружи Xpeng X9 MPV будет иметь формы, роднящие его с космическими шаттлами. Минивэну досталась предельно узкая оптика, необычные выштамповки на кузове, а также большие размеры.

Длина машины – 5,3-метра, ширина равна 2-метрам, а высота 1,8-метрам. Расстояние между осями составит 3,2-метра.

Внутри будет установлено три ряда сидений, на которых смогут расположиться до семи человек.

Интерьер автомобиля получит максимально простой дизайн без всего лишнего, но с широкоформатным планшетом на центральной консоли, двухспицевым рулевым колесом со скошенной хордой и цифровой комбинацией приборов.

Как видно на опубликованных изображениях, в центральном тоннеле оказалось выделено место для двух беспроводных зарядок и двух подстаканников.

Сиденья внутри обладают компоновкой 2+2+3 с двумя раздельными креслами на втором ряду. Они смогут похвастать наличием подлокотников и отдельных портов для зарядки гаджетов, а их «седоки» смогут пользоваться откидными столиками, интегрированными в спинки передних сидений.

В основе Xpeng X9 MPV лежит модульная платформа SiC 800В, поддерживающая технологию быстрой зарядки. Машину предложат в трех вариантах дальности хода: 610, 640 и 702 километра. В Китае она бросит вызов таким минивэнам как: Zeekr 009, Denza D9, Hycan V09 и Li Auto Mega.

Прием заказов на X9 стартует в Китае уже 17 ноября, после чего она вполне может добраться до российского рынка по параллельному импорту.