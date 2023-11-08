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Появились фотографии двух новых крутых российских вездеходов для «Газпромнефти»

Их разработали по спецзаказу

Текст: Алексей Шмидт
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Компания SeverTrucks, специализирующаяся на создании всевозможных видов техники для условий крайнего севера, выложила на своих страницах в соцсетях фотографии новых вездеходов, особенностью которых станет тот факт, что купить их обычному покупателю будет непросто.

Речь идет о машинах, спроектированных по специальному заказу для «Газпромнефть-Снабжения». Серийное производство таких автомобилей не предусмотрено.

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В общей сложности специалистами компании «Север» было спроектировано сразу два вездехода – «Профи-Макс Тягач» и «Пикап-Макс».

Как заявляют их создатели, машины разработаны для тяжелой работы в экстремальных климатических условиях и отвечают серьезным логистическим потребностям добывающих компаний.

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Вездеходы отличаются между собой только наличием или отсутствием специальной надстройки сзади. 

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Общая грузоподъемность «Профи-Макс Тягач» и «Пикап-Макс» составляет до 2 тонн. Приводит в движение вездеходы 3,8-литровый дизельный двигатель Cummins, выдающий 152 лошадиные силы. В паре с ним работает раздаточная коробка «Урал 4320» и комбинация мостов от ЗИЛ-131 и «ГАЗ-66», сочетающихся с балансирной подвеской сзади.

Такая конструкция обеспечивает машинам высокий запас прочности и высокий уровень проходимости. 

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По словам авторов этих проектов, обе модели принимали участие в испытаниях, проехав в общей сложности более 4 тысяч километров. После завершения экспедиции машины были доработаны с учетом всех обнаруженных недостатков. 

Фото:Север

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