Появились фотографии двух новых крутых российских вездеходов для «Газпромнефти»

Компания SeverTrucks, специализирующаяся на создании всевозможных видов техники для условий крайнего севера, выложила на своих страницах в соцсетях фотографии новых вездеходов, особенностью которых станет тот факт, что купить их обычному покупателю будет непросто.

Речь идет о машинах, спроектированных по специальному заказу для «Газпромнефть-Снабжения». Серийное производство таких автомобилей не предусмотрено.

В общей сложности специалистами компании «Север» было спроектировано сразу два вездехода – «Профи-Макс Тягач» и «Пикап-Макс».

Как заявляют их создатели, машины разработаны для тяжелой работы в экстремальных климатических условиях и отвечают серьезным логистическим потребностям добывающих компаний.

Вездеходы отличаются между собой только наличием или отсутствием специальной надстройки сзади.

Общая грузоподъемность «Профи-Макс Тягач» и «Пикап-Макс» составляет до 2 тонн. Приводит в движение вездеходы 3,8-литровый дизельный двигатель Cummins, выдающий 152 лошадиные силы. В паре с ним работает раздаточная коробка «Урал 4320» и комбинация мостов от ЗИЛ-131 и «ГАЗ-66», сочетающихся с балансирной подвеской сзади.

Такая конструкция обеспечивает машинам высокий запас прочности и высокий уровень проходимости.

По словам авторов этих проектов, обе модели принимали участие в испытаниях, проехав в общей сложности более 4 тысяч километров. После завершения экспедиции машины были доработаны с учетом всех обнаруженных недостатков.