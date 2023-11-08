Владельцам китайского аналога «Оки» советуют не крутить рулем слишком резко

Появившийся в 2020 году субкомпактный электромобиль Wuling Hongguang Mini EV сразу стал одной из самых популярных моделей в «Поднебесной», спрос на который превышал 50 тысяч единиц в месяц. Его производством занимается совместное предприятие компаний SAIC, GM и Wuling, а с конца 2022 года такие машины появились даже в России (их ввозят параллельные импортеры).

Но в последнее время в «Поднебесной» с ними творятся странные вещи. Автомобили все чаще попадают в ДТП по причине опрокидывания.

Накануне дорожная полиция провинции Чжэнцзян опубликовала видеоролик с очередным таким инцидентом, в котором машина Wuling Hongguang Mini EV теряет управление на шоссе и переворачивается на 540 градусов. К счастью, в ДТП никто не пострадал, но выглядела авария крайне неприятно.

В рапорте полицейские написали, что причиной аварии была высокая скорость машины и слишком резкий угол поворота рулевого колеса, в результате чего транспортное средство потеряло управление и столкнулось с полуприцепом. Однако проблема может быть и в конструкции самой машины.

Ширина Wuling Hongguang Mini EV составляет всего 1,4-метра, а высота равна 1,6-метрам, что гарантирует очень высокий центр тяжести. Для сравнения, он на 280 мм короче, но на 73 мм шире и 221 мм выше отечественной «Оки».

Кроме того, такие машины оснащаются узкими покрышками, которые не способны сопротивляться скольжению.

В Wuling пока никак не комментируют рост числа аварий с ее микро-каром, но китайская дорожная полиция советует всем владельцам таких машин при езде на относительно высокой скорости по возможности поворачивать руль предельно плавно.