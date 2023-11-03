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Первый автомобиль Xiaomi оказался сильно похож на Tesla

Части его кузова удалось заснять вблизи 

Текст: Ростислав Архипов
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Премьера первого автомобиля китайского технологического гиганта Xiaomi всё ближе. Предполагается, что машину покажут уже в ближайшие несколько недель. А пока электромобиль «поднебесного» бренда периодически попадается в объективы фотошпионов.

Накануне местный блогер «Electric Zhishi Operation Little Sister» опубликовал несколько шпионских снимков первого автомобиля Xiaomi, на которых машина показалась немного похожа на своего главного конкурента – Tesla.

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В частности, сходства между китайским электромобилем и американским Model 3 можно проследить по области дверных ручек, а также похожей конструкцией кузова. 

Задняя часть днища автомобиля Xiaomi обладает той же интегрированной технологией литья под давлением, которое используется при производстве кузовов Tesla Model Y, что позволяет повысить прочность кузова и безопасность автомобиля. 

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В остальном же, включая дизайн передней части и кормы, китайский электромобиль имеет уникальные особенности, заключающиеся в собственных фарах и фонарях, которые сзади обладают необычной вогнутой конструкцией, даже сквозь камуфляж неплохо сочетающейся с небольшим спойлером на крышке багажника.

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Автомобиль должен поступить в продажу в 2024 году и получить один электромотор, который в связке с емкой батареей обеспечит ему показатель дальнобойности около 800 км. Позже у седана Xiaomi появится высокопроизводительная версия с двумя двигателями, запас хода которой снизится до 700 километров. 

Цены на машину, по слухам, будут варьироваться в пределах 21-25 тысяч долларов или 1,9 – 2,3 миллиона рублей. 

Источник:MyDrivers

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