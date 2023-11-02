В России начали продавать новый вездеход с подогревами всего, что только возможно

Российская компания «SEVER TRUCKS» представила новую модель своего вездехода «Профи-Макс». Свежее исполнение машины, предназначенной для местности, где дороги отсутствуют в принципе, получило название «Арктика» и отличается рядом особенностей, касающихся адаптации к самым холодным климатическим зонам.

Речь идет о трёхосном вездеходе с расширенной базовой комплектацией, включающей в себя подогревы всего, что только возможно. У машины есть предпусковой обогреватель двигателя, система подогрева топливозаборника, топливной магистрали, а также топливного фильтра.

За комфортную температуру внутри ответственны два жидкостных отопителя и сиденья со специально направленным на них потоком воздуха.

Экспедиционный автомобиль оснащен 3,8-литровым дизельным двигателем Cummins ISF, выдающим 152 лошадиные силы. Ассистирует ему «раздатка» фирмы Foton и комбинация мостов от ЗИЛ 131 и ГАЗ 66.

Кроме того, вездеход оснащен балансирной задней подвеской и фирменными «зубастыми» покрышками низкого давления.

Длина 6-колесного вездехода равна 6,7-метрам, ширина – 2,5-метрам, а высота – 3-метрам.

Внутри вездехода «Профи-Макс Арктика» может разместиться до 14 человек (до шести спальных мест), а общая грузоподъемность машины равна 2,5 тонны.

Как заявляют создатели этой машины, ей нестрашны болота, грязь, снег, вода, лед и горы. Ценник на новинку, предназначенную для экспедиций в самые холодные и непроходимые регионы страны, начинается от 10 миллионов 490 тысяч рублей.