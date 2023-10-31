В Китае начали «стыдить» водителей, которые не умеют парковаться идеально

В большинстве стран парковка за пределами парковочного места вряд ли доставит серьезные проблемы водителю, но не в Китае.

Власти «Поднебесной» строго относятся даже к заезду машины на белую парковочную линию и с недавних пор начали «стыдить» автовладельцев, не способных поставить автомобиль точно посередине парковочного места. Для этого были придуманы большие присоски, которые прикрепляются к боковинам машин.

Устройства интересны тем, что обладают таймером и системой GPS, что позволяет выписывать штраф не умеющему правильно парковаться водителю в зависимости от количества дней, которое машина припаркована «не по фэншую».

В социальной сети «Reddit» активно обсуждают такое необычное нововведение и один из жителей «Поднебесной» даже делится фотографиями своего автомобиля, получившего присоску на боковину кузова.

По словам автора поста, снять ее удастся только после того, как все штрафы, которые собрала машина за дни неправильной парковки, будут полностью оплачены.

Кроме того, по его словам устройство, приклеивающееся на автомобиль могло быть компактнее, но его сделали нарочито большим, чтобы создать для нарушителей эффект социального смущения.