Потенциальный бестселлер: в Китае показали электрокар Ubaoli A3 за 550 тысяч рублей

В последние годы именно Китай является страной, где гораздо более активными темпами, нежели в других государствах, развивается сегмент электромобилей. Причем это далеко не всегда автомобили массовых или премиальных брендов, а порой и ультра-бюджетные модели, пользующиеся высокой популярностью среди простых жителей.

На сегодняшний день в список таких машин входит целая россыпь автомобилей, включая: Wuling Hongguang MiniEV, Geely Panda, Changan Lumin, а также Chery QQ Ice Cream. Но вскоре у всех них появится новый грозный конкурент.

Компания Baoneng Automobile выложила в интернет первые изображения и фотографии вставшего на конвейер электромобиля Ubaoli A3. Продажи новинки начнутся со дня на день и до конца года по планам автопроизводителя должны превысить отметку в несколько десятков тысяч машин.

Внешне Ubaoli A3 очень похож на всех своих конкурентов в сегменте, получив оквадраченный кузов, С-образные дневные ходовые огни, а также неокрашенный пластиковый передний бампер и колесные диски с необычным рисунком.

Сзади машине достались аналогичные по дизайну задние фонари, а также наполовину глянцево-черная крышка багажника.

Длина Ubaoli A3 составит 2981 мм, ширина – 1509 мм, высота – 1615 мм, а размер колесной базы будет равен 1940 мм.

Приводить в движение машинку предстоит электродвигателям максимальной мощностью 20 кВт, связку которым составит литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея, в зависимости от емкости обеспечивающая три варианта запаса хода – 120, 170 и 200 километров.

Ценник на автомобиль уже объявлен. За него будут просить от 40 тысяч юаней или примерно 550 тысяч рублей по текущему курсу.