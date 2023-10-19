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Потенциальный бестселлер: в Китае показали электрокар Ubaoli A3 за 550 тысяч рублей

Он бросит вызов бестселлеру Wuling Hongguang MiniEV и другим подобным автомобилям

Текст: Алексей Шмидт
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В последние годы именно Китай является страной, где гораздо более активными темпами, нежели в других государствах, развивается сегмент электромобилей. Причем это далеко не всегда автомобили массовых или премиальных брендов, а порой и ультра-бюджетные модели, пользующиеся высокой популярностью среди простых жителей. 

На сегодняшний день в список таких машин входит целая россыпь автомобилей, включая: Wuling Hongguang MiniEV, Geely Panda, Changan Lumin, а также Chery QQ Ice Cream. Но вскоре у всех них появится новый грозный конкурент. 

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Компания Baoneng Automobile выложила в интернет первые изображения и фотографии вставшего на конвейер электромобиля Ubaoli A3. Продажи новинки начнутся со дня на день и до конца года по планам автопроизводителя должны превысить отметку в несколько десятков тысяч машин. 

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Внешне Ubaoli A3 очень похож на всех своих конкурентов в сегменте, получив оквадраченный кузов, С-образные дневные ходовые огни, а также неокрашенный пластиковый передний бампер и колесные диски с необычным рисунком. 

Сзади машине достались аналогичные по дизайну задние фонари, а также наполовину глянцево-черная крышка багажника. 

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Длина Ubaoli A3 составит 2981 мм, ширина – 1509 мм, высота – 1615 мм, а размер колесной базы будет равен 1940 мм. 

Приводить в движение машинку предстоит электродвигателям максимальной мощностью 20 кВт, связку которым составит литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея, в зависимости от емкости обеспечивающая три варианта запаса хода – 120, 170 и 200 километров. 

Ценник на автомобиль уже объявлен. За него будут просить от 40 тысяч юаней или примерно 550 тысяч рублей по текущему курсу. 

Источник:MyDrivers

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