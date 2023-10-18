В России продают электрический автомобиль-пузырь в стиле BMW Isetta: он стоит очень дорого

Автором этого проекта является швейцарская компания Micro Mobility Systems, специализирующаяся на выпуске электрических скутеров и самокатов. Два года назад она представила так называемый «бабл-кар» (дословно – автомобиль-пузырь), получивший название Microlino, который должен был оказаться чем-то вроде современного аналога легендарного BMW Isetta.

Накануне выяснилось, что такую необычную машину теперь можно купить и в России.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, на российском рынке появились электромобили Microlino 2.0. Машина 2023 года выпуска в средней комплектации под названием Competizione оценена поставщиком в 2 миллиона 799 тысяч 999 рублей.

Список оснащения автомобильчика включает в себя: матовое покрытие кузова, хромированные детали экстерьера и интерьера, световые панели Infinity, люк в крыше, рулевое колесо, обтянутое кожзамом, спортивный режим, а также двойные дисплеи и обогрев.

Microlino 2.0 представляет собой нечто среднее между обычным скутером и машиной. Автомобиль оснащается производительным электромотором на 11 тысяч Вт, который обеспечивает «бабл-кару» разгон с места до 100 км/ч всего за 5-секунд, а также максимальную скорость в 90 километров в час.

Автомобиль-пузырь оснащается литиевой батареей, запас хода которой достигает отметки в 100 километров. Для того, чтобы пополнить заряд аккумулятора, требуется всего около часа.

Microlino 2.0 способен уместить внутри до двух человек, а также груз емкостью до 230 литров.