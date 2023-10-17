Показан новый крутой минивэн из Китая за 6,6 млн рублей: Li Auto Mega

Новоиспеченная компания Li Auto, занимающаяся производством премиальных гибридных кроссоверов, готовится расширить свое портфолио полностью новой моделью. Накануне глава этого «поднебесного» автопроизводителя Ли Сян опубликовал первые фотографии такого автомобиля.

Речь идет о минивэне под названием Li Auto Mega, который станет не только дебютной моделью компании в новом для нее сегменте, но еще и первым в истории бренда чистым электромобилем.

Mega построят на новой платформе, которая поддерживает быструю зарядку постоянным током. Именно она впоследствии станет основной «тележкой» для всех моделей марки.

Судя по первым фотографиям, минивэн Li Auto получит форму кузова, напоминающую каплю дождя. У машины будут скошенные передние стойки, которые плавно перетекают в наклонный капот, а также плавная линия крыши и скрытые в кузове дверные ручки.

Спереди Mega обзаведется светодиодной полосой светодиодных дневных ходовых огней, а также блоками дальнего света, тогда как на крыше расположится датчик Hesai AT128 LiDAR, ответственный за автономное управление.

Корма машины будет выглядеть примерно также футуристично, что и «передок». Mega сможет похвастать затемнённым сквозным блоком фонарей со светодиодным наполнением и спойлером на крыше.

В Li Auto утверждают, что Mega обладает самым низким коэффициентом лобового сопротивления в классе (0,21Cd), а также будет поддерживать быструю зарядку постоянным током на 800 В. С использованием нее зарядить машину до запаса хода в 600 километров можно будет всего за 22 минуты.

Официальная премьера Li Auto Mega состоится до конца года. Цены на машину раскроют ближе к старту продаж. Ходят слухи, что эта минимальная сумма за автомобиль составит полмиллиона юаней или 6,6 миллиона рублей.