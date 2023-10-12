Isuzu выпустит новый электрический пикап для мирового рынка

Нынешний, 2023 год, продолжает оставлять значительный след в области электромобилей. По ходу него многие автомобильные компании дали понять о своих намерениях по переходу на полностью электрическую технику в ближайшие годы, а другие перебираются на экологически чистые машины (гибриды), но также держат в уме и сегмент чистых EV.

По свежей информации, вскоре среди мировых автопроизводителей, принимающих этот «зеленый переход», появится еще один, который ранее считался весьма консервативным.

Накануне главный операционный директор компании Isuzu Синсуке Минами на мероприятии в Бангкоке заявил, что линейка бренда может пополниться полностью новым пикапом, который будет работать на электричестве.

Первым рынком для него станет, разумеется Таиланд, где автомобили «Исузу» пользуются отдельным спросом.

Что интересно, впоследствии машину планируют продавать не только в странах Юго-Восточной Азии, но и на других рынках, включая европейский.

Подробности о проекте пока не раскрываются, но ходят слухи, что речь будет идти о модели D-Max, которая будет переведена на полностью электрическую платформу. Пикап получит емкую тяговую батарею и мощные электромоторы.

Официальный дебют дебютного массового электрокара Isuzu запланирован на 2025 год.