Итальянцы выпустят новую недорогую, но очень современную Lancia

Компания Stellantis, владеющая итальянской маркой Lancia, готовится к возвращению этого бренда на европейский авторынок с ее полностью новым автомобилем. Машина получит уже знакомое имя Ypsilon, но будет представлять собой совершенно другую модель, которую собираются продавать как в полностью электрической модификации, так и в гибридных версиях.

Как будет выглядеть Lancia Ypsilon уже плюс-минус известно. Рендеры автомобиля опубликовали испанские независимые дизайнеры.

Судя по ним, машина получит необычный внешний облик, который является отсылкой к экстерьеру прототипа Pu+Ra HPE. Спереди у автомобиля будет подобие светодиодного «клюва», над которым расположится надпись «LANCIA».

Кроме того, машина обзаведется 2-цветным окрасом кузова, аэродинамичными колесными дисками и округлыми боковинами.

В основу современного Ypsilon ляжет платформа STLA Small, которая ранее использовалась при создании автомобилей Opel Corsa и Peugeot 208. Учитывая новую «тележку», 5-дверка станет крупнее предшественницы, увеличившись в длину почти до четырех метров.

У новой Lancia будет полноценная «батарейная» версия, которая станет дебютной для итальянского автопроизводителя. Ее мощность составит 115 кВт или 156 лошадиных сил, а запас хода благодаря литий-ионной батареи емкостью 54 кВт/ч составит 400 километров.

Будут у Ypsilon и гибридные модификации. В частности 48-вольтовый мягкогибридный вариант, работающий в паре с 1,2-литровым «наддувным» двигателем, а также традиционные 2-моторные исполнения на 100 и 136 лошадиных сил. В качестве трансмиссии выступит 6-скоростная электрифицированная коробка передач eDCS6.

Выпуском новой Lancia займется завод Stellantis в Испании. Машину собираются представить в марте 2024 года, после чего начать прием заказов. До покупателей хэтчбек доберется к середине осени, а к 2026 году будет продаваться исключительно в электрической версии.