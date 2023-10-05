Обновленный Isuzu D-Max впервые попал на камеру почти без камуфляжа

Актуальное, третье по счету поколение популярного в странах Азиатско-Тихоокеанского региона пикапа Isuzu D-Max было представлено еще в 2019 году. С тех пор минуло 4 года, а это значит, что для этой модели подошел черед планового обновления. Накануне рестайлинговую машину удалось впервые запечатлеть практически без камуфляжа. Автомобиль был замечен на одной из дилерских парковок в Таиланде.

Присмотревшись к модернизированному пикапу можно обнаружить, что его ожидают лишь незначительные «обновки» спереди.

Машина сохранит текущую радиаторную решетку, но в перевернутом виде, а также обзаведется оптикой с другим рисунком, более широким сетчатым воздухозаборником снизу и пересмотренным бампером с черными нишами для противотуманок и переделанной «губой».

Судя по закрытым белым картоном капоту, крыше и колесным дискам, небольшие изменения ожидают и эти детали экстерьера, однако насколько серьезными они окажутся пока остается только догадываться.

Сзади новый Isuzu D-Max может обзавестись слегка иным погрузочным отсеком, основные изменения в котором придутся на дизайн фонарей.

Информации о том, изменится ли техническое оснащение машины, пока нет. Впрочем, учитывая характер обновлений, вероятность того, что пикап ждут какие-либо перемены с точки зрения агрегатной линейки минимальна.

Скорее всего, автомобиль сохранит 1,9-литровый дизель RZ4E, а также 3-литровый мотор, работающий на «тяжелом топливе», мощность которого составляет 190 л.с. и 450 Нм. Работать этим двигателям предстоит с 6-скоростной МКПП или «автоматом» и системой полного привода.

В продажу новый Isuzu D-Max должен поступить ближе к 2024 году.