У 10-колесных вездеходов «Русак» для Крайнего Севера скоро появится версия, работающая на водороде

Премьера нового отечественного вездехода, получившего название «Русак», состоялась в 2019 году. Автопром этого проекта является одноименная группа Камского машиностроительного кластера, которая активно разрабатывает машины для условий Крайнего Севера.

«Русак» получил сразу два варианта исполнения – колесный и гусеничный. Внутри первого с водителем могут разместиться до 17 пассажиров и 2500 кг груза, тогда как во втором – только 4 человека и всего 500 кг «багажа».

В качестве силовых установок для него сейчас доступны бензино-электрический и дизель-электрический агрегаты, но вскоре этот список будет расширен.

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», разработчики «Русака» готовятся к премьере колесного вездехода, который будет работать на водородном топливе. Проект будет реализован совместно с МФТИ.

Автомобиль получит пять осей, а также водородную силовую установку, которую поставят для него из Китая.

Кроме того, как сообщает источник, помимо водородного вездехода российский производитель машин для Крайнего Севера в ближайшие годы покажет несколько другой вид техники – 4-осный внедорожный «автобус», которому достанется высокая крыша и комфортабельный салон.