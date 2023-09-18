Новый бюджетный китайский электро-паркетник рассекретили до премьеры

Китайский автомобильный бренд Neta постепенно раскрывает подробности о своей новой модели – перспективном электрическом кроссовере с литерой X, который готов встать на конвейер. Несмотря на то, что машину называют полностью новой, она является обновленной версией актуального «паркетника» Neta U-II.

Автомобилю уже выдали разрешение на производство, а значит его продажи под новым именем вопрос уже решенный.

Главные отличия Neta X от его предыдущей версии с другим названием заключаются в дизайне.

«Паркетнику» достанется собственный экстерьер с узкими светодиодными дневными ходовыми огнями и основными блоками, интегрированными в бампер на уровень ниже. Радиаторной решетки у Neta X не будет, поскольку электрокару она не нужна. Тем не менее ближе к губе бампера расположится шестиугольный воздухозаборник для охлаждения батареи.

Сзади машина окажется больше похожа на свою предшественницу, обзаведясь точно такими же сквозными фонарями и крышкой багажника. При этом бампер в случае с Neta X выглядит несколько иначе, нежели в Neta U-II.

Длина кроссовера составит 4,6-метра, ширина – 1,8-метра, высота – 1,6-метра, а расстояние между осями будет равно 2770 мм. Таким образом, кроссовер с литерой X окажется всего на 70 мм длиннее, чем родственный U-II.

В салоне машины расположится два отдельных дисплея, один из которых будет ответственен за отображение информации приборной панели, а второй – за мультимедийные функции. На центральном тоннеле расположится беспроводная зарядка для смартфона и пара подстаканников.

Приводить в движение машину будет электромотор на 120 кВт (около 163 лошадиных сил). Связку ему составит батарея LFP производства EVE Power, характеристики которой пока держатся в секрете.

В продажу Neta X должна поступить в ближайшие несколько месяцев. Автомобиль расположится в бюджетной категории электрических SUV с ценой около 130 тысяч юаней или 1,7 миллиона рублей по текущему курсу.