В Словении создали гиперкар мощностью 2500 лошадиных сил

Словенская компания Tushek, принадлежащая популярному пилоту Алеше Тушеку, представила необычный гиперкар. Машину назвали Aeon.

Она доступна в полностью электрической версии, а также в гибридном варианте, которые готовы бросить вызов чрезвычайно дорогими автомобилям из этого сегмента, уже зарекомендовавшим себя на рынке.

Aeon E — это полностью электрический вариант с отдачей более 2,500 л.с. Он весит всего 1 600 кг, а его удельная мощность равна 1,7:1.

Гибридный Aeon H объединяет в себе бензиновый ДВС V8 с электродвигателем. Такая версия генерирует почти на 600 лошадей меньше, но все равно обеспечивает внушительные 1930 л.с.

Кроме того, ее вес еще скромнее – 1 480 кг, а это значит, что соотношение мощности к весу даже лучше, чем у полностью электрической модели — 1,3:1.

Скорое появление в продаже словенского гиперкара прокомментировал глава компании, похвалившийся чудесами персонализации:

«Aeon представляет собой новый рассвет в производстве гиперкаров, в котором персонализация находится на переднем плане. Каждый автомобиль индивидуально подбирается для своего владельца, чтобы создать беспрецедентную связь машины и человека. Это отличает нас от других поставщиков по всему миру и гарантирует, что каждый автомобиль действительно уникален».

Остальные подробности о проекте Aeon обещают раскрыть в ближайшие месяцы.