Удешевленный Mercedes-Benz G-Class показали на первых изображениях

В рамках специального мероприятия в Мюнхене на этой неделе, куда крупнейшие европейские и азиатские автопроизводители свезли все свои перспективные новинки, руководство компании Mercedes-Benz сделало любопытное заявление, касающееся перспектив развития линейки моделей G-Class.

Глава штутгарсткого автогиганта Ола Коллениус рассказал о том, что «мерседесовцы» работают над удешевленной версией «Гелендвагена», который расположится на ступеньку ниже основной модели, став чем-то вроде «Little G-Class».

Как будет выглядеть такой автомобиль накануне представили независимые дизайнеры с портала «Motor1». В своей работе они черпали вдохновение с актуального «Генендвагена», а также показанного на выставке в Мюнхене скетча (на изображении выше).

На опубликованных рендерах «мини-Гелик» предстал в стиле действующего G-Class с узнаваемыми оквадраченными формами и «запаской» на пятой двери, но обзавелся некоторыми решениями, характерными для моделей электрического суббренда EQ.

Никаких технических подробностей о проекте пока не раскрывается, хотя есть большая вероятность, что машина окажется полностью электрической. Кроме того, уже известно когда такой внедорожник может поступить в продажу.

Если верить словам топ-менеджмента Mercedes-Benz, то «Little G» может добраться до дилеров уже через несколько лет, то есть ориентировочно в 2025-2026 году.