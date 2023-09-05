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Владельцы китайских электрокаров Leap T03 массово жалуются на то, что их машины подешевели после покупки

И требуют вернуть им разницу в цене

Текст: Алексей Шмидт
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На китайской платформе жалоб на различные продукты, товары и услуги появилось большое количество негативных отзывов на местную компанию Leap Motor, а если быть точнее на ее бюджетный электромобиль T03. Их причина весьма необычна.

Владельцы таких машин недовольны тем, что вскоре после покупки своих автомобилей цены на них снизились, что нанесло ущерб их правам и интересам. 

По словам обладателя Leap T03, который забрал машину из автосалона в августе, меньше, чем за месяц он обнаружил несколько проблем, включая пропажу звука при попытке поговорить по телефону через Bluetooth-систему автомобиля, а также сильный шум ветра с правой стороны автомобиля.

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Все эти недочеты он был готов терпеть, но не недавнюю «выходку» Leap Motor, которая всего через несколько недель, после продажи ему T03 снизила цену хэтчбека с 89 тысяч 900 до 79 тысяч 900 юаней (1 миллион 200 – 1 миллион 67 тысяч рублей).

Таким образом, по словам мужчины он недосчитался 10 тысяч юаней (136 тысяч рублей) по вине компании. 

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Теперь он и его товарищи по несчастью требуют Leap Motor компенсировать им разницу в цене.

Что касается самого автопроизводителя, то он пока на крайне странную претензию со стороны своих клиентов никак не отреагировал.

Напомним, Leap T03 представляет собой миниатюрный электромобиль с длиной кузова в 3,6-метра. Внутри может разместиться до 4 человек, а запас хода хэтчбека равен 403 километрам. Приводит в движение машину мотор на 80 кВт или 108 лошадиных сил. 

Источник:MyDrivers

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