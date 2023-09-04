У пикапа Isuzu D-Max может появиться электрическая версия

Руководство Isuzu работает над проектом нового пикапа, который будет построен на платформе D-Max. Несколько месяцев назад один из топ-менеджеров японской компании заявил, что «технически – это возможно», хотя и не стал вдаваться в подробности.

Теперь же, если верить информации, опубликованной изданием Nikkei Asia, разработка такого автомобиля стартовала.

Электрический вариант D-Max должен стать ответом на еще не вышедший в продажу «батарейный» пикап Toyota Hilux EV (его появления ждут в 2026 году).

Учитывая, против кого предстоит «играть» новинке Isuzu, ее дебют может состояться примерно в эти же сроки, но в Японии пишут, что премьера электрического утилитарника запланирована на 2025-й, то есть за год до появления такого пикапа «Тойоты».

Технические подробности о машине не раскрываются, но известно, что продавать электрический D-Max будут параллельно с актуальным дизельным пикапом, который за долгие годы заслужил репутацию производительного и надежного автомобиля.

Сборкой первого займется тот же завод в Таиланде, который выпускает эту модель с ДВС. Работы по наладке оборудования на нем для начала электрификации модельного ряда Isuzu уже идут полным ходом.