В Японии готовят маленький электрокар с ценой до 1 млн рублей

Японская компания GLM (Green Road Motors), специализирующаяся на выпуске электромобилей, близка к премьере нового компактного «батарейного» автомобиля, который за счет цены может оказаться одним из самых популярных в местном классе кей-каров.

Как пишет издание «BestCarWeb», новинку GLM, основанной в 2010 году в Киото бывшими студентами одного из японских вузов, планируют назвать MiMoS. Предсерийный вариант этой машины уже существует. Он представляет собой ультракомпактный хэтчбек с тремя дверями и «кроссоверным» обвесом из неокрашенного пластика.

Ожидается, что «товарный» MiMoS будет плюс-минус выглядеть так же, как прототип. Длина машины составит 2998 мм, ширина – 1478 мм, а высота – 1555 мм. Колесная база 3-дверки составит всего два метра, а вес 910 кг.

Внутри электромобиля предложат практически все прелести цивилизации, включая цифровую комбинацию приборов, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, мультируль и климат-контроль.

В качестве тяговой батареи в MiMoS задействуют литий-ионный железо-фосфатный аккумулятор емкостью 17,8 кВт/ч. Он будет поддерживать стандартную зарядку 200 В, а запас хода машины с ним составит всего 180 километров. Привод – передний. Мощность электромотора составит 34 кВт или 46 лошадиных сил.

Главной «фишкой» MiMoS должна оказаться его цена, которая будет гораздо ниже, чем у всех его конкурентов в Японии. За автомобиль собираются просить всего 1,5 миллиона йен, что эквивалентно сумме в 1 миллион рублей по текущему курсу.