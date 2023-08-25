Мужчина прождал машину своей мечты 3 года. Но уже через два дня ей понадобился визит в сервис

Компания Rivian на момент своего появления считалась одним из самых амбициозных американских стартапов, поэтому тестировать и приобретать ее машины покупатели ринулись практически сразу, как они стали доступны для предзаказа. Одним из таких людей оказался Чейз Меррилл. Но, забегая вперед, покупка принесла ему сплошное разочарование.

24-летний американец три года назад внес залог за электрический внедорожник R1S, который запал ему в душу сразу после тест-драйва.

Молодой человек долго сомневался, стоит ли ему переходить со своего Ford Edge 2015 года выпуска на полностью «батарейный» SUV, но после поездки на машине из шоу-рума был настолько впечатлен ей, что даже назвал ее автомобилем своей мечты.

Терпеливо прождав три года, Чейз наконец-то получил в свое распоряжение желаемый внедорожник. И все его ожидания в первые дни эксплуатации оправдались.

«Я был в фазе медового месяца. Это невероятная машина. Ее управление не похоже ни на один автомобиль, на котором я когда-либо ездил».

Но медовый месяц продлился недолго. Уже через 2 дня с момента начала эксплуатации американец отправился к своим родственникам, проживающим в гористой местности. По дороге ему пришла в голову идея испытать внедорожные возможности R1S, так широко рекламируемые по телевизору и в Сети.

Он выехал на заснеженное поле и начал прокладывать своей машиной колею, что у него отлично получалось до того момента, пока автомобиль не попал в глубокий сугроб.

«Я тут же остановился, но уже тогда испытал разочарование, поскольку до этого множество раз видел в рекламе, как R1S в буквальном смысле прорезает снег».

В итоге мужчине пришлось искать помощь, но в момент вызволения машины из сугроба он случайно нажал на кнопки, активирующие функцию безопасности, из-за которой автомобиль застрял между парковочной и ведущей передачами, по сути превратив большой электрический внедорожник в бесполезный кирпич.

Для того, чтобы вернуть R1S к жизни, его пришлось отправлять на эвакуаторе в сервис, заплатив за буксировку более 2 тысяч долларов (примерно 190 тысяч рублей).

Теперь американский фанат Rivian рассматривает возможность обмена своего R1S на Toyota Tacoma или аналогичный бензиновый пикап.