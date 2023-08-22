Экс-дизайнер «АвтоВАЗа» показал, как может выглядеть новая Volga

В начале этого лета в Сети начали ходить слухи, что вслед за «Москвичом» в России будет возрождён еще один знаменитый советский бренд – «Волга». Позднее эту информацию частично подтвердили в Минпромторге, заявив, что такой автомобиль может появиться уже в следующем году.

Тема оказалась очень интересной и популярной в интернете, так что подлить масла в огонь решил экс-дизайнер «АвтоВАЗа» Василий Маркин. Он поделился своей вариацией дизайна новой «Волги» с телеграмм-каналом «Автопоток».

Машину автомобильный художник показал сразу в трех вариантах исполнения – седан, универсал и кросс-универсал.

Все они обладают футуристичным внешним обликом с необычной светотехникой как спереди, так и сзади, широкой задней стойкой кузова без окна, а также черным пластиковым обвесом по периметру кузова в кроссовой модификации.

По словам автора изображений, при создании компьютерной визуализации новой «Волги» он ориентировался на компоновочную схему с ДВС в составе. Таким образом, автомобиль в его представлении выглядит совсем не как новомодный электрокар, а как либо традиционная машина с двигателем внутреннего сгорания, либо как гибрид.

Какой возрожденная Volga окажется в реальности пока остается только догадываться. Но с большой долей вероятности можно констатировать, что если такой автомобиль и появится, то в виде одной из перелицованных китайских моделей.

По своему формату ближе всего к «Волге» подходит модельный ряд премиальной «поднебесной» компании Hongqi, входящей в концерн FAW.