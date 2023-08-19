Появились фотографии автомобилей, сгоревших во время транспортировки по морю

В конце прошлого месяца грузовое судно Fremantle Highway, перевозившее новые автомобили в Сингапур, было выведено из строя сильным пожаром, в результате которого погиб один член экипажа, а некоторые среди остальных получили ранения.

Накануне в Интернете появились фотографии, которые дают возможность изнутри взглянуть на разрушения оставшиеся после огня.

Ниже показаны несколько транспортных средств, превращенных в пепел и сгоревший металл. Среди них можно узнать некоторые знаменитые автомобили, такие как Porsche 911, а также Taycan.

На другом фото видны обгоревшие корпуса 5-дверных моделей Mini Cooper. Голландское информационное агентство «RTL Nieuws» также поделилось дополнительным снимком обугленного Mini Cooper Clubman, от которого почти ничего не осталось.

Согласно последней информации, опубликованной изданием «Carbuzz», через океан перевозилось 3 тысячи 784 автомобиля, большая часть из которых принадлежала маркам Mercedes-Benz и BMW.

Судно было рассчитано на транспортировку около 6 тысяч транспортных средств, так что на момент пожара 26 июля оно было заполнено чуть больше, чем наполовину.

Основной причиной инцидента называют возгорание одного из 498 электромобилей, находившихся на борту. Это вызвало цепную реакцию и привело к ситуации, при которой члены экипажа спасти машины уже не могли.