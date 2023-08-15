В этой стране нужно заплатить 7,8 млн рублей, чтобы получить право владеть машиной

Цены на автомобили в России продолжают расти впечатляющими темпами, что фактически уже перевело машины из простого средства передвижения в разряд роскоши. Тем не менее, все могло быть гораздо хуже, окажись вы, к примеру … в Сингапуре.

Накануне популярный фотограф и по совместительству автомобильный фанат Ларри Чен посетил эту богатую азиатскую республику, рассказав о том, как там обстоят дела с автокультурой, а также выяснил, через какие препятствия приходится проходить местным автомобилистам, чтобы осуществить свои мечты.

Вот какими мыслями он поделился в своем видеоролике, опубликованном на YouTube:

Интересный момент связан с ценой такого сертификата. Не важно, покупаете вы Toyota Corolla или Rolls-Royce Phantom. В любом случае придется заплатить внушительную сумму (80 тысяч долларов или 7,8 миллиона рублей) только за то, чтобы получить привилегию владеть автомобилем.

Плюс ко всему, документ действует всего 10 лет, после чего необходимо оформлять новый, а значит вновь раскошелиться.

Тем, кто не получит COE, придется либо сдать машину на утилизацию, где ее отправят под пресс, либо продать за пределами Сингапура.

Еще один нюанс, касающийся проблем с владением автомобиля в этой азиатской стране, затрагивает невероятно высокие цены на машины.

К примеру, базовая модель Mercedes-Benz C-Class там стоит 315 тысяч 888 местных долларов. При пересчете на нашу валюту это почти 23 миллиона рублей. Перебор, даже по российским меркам.

Тем не менее, даже с учетом всех этих неприятных нюансов в Сингапуре нет проблем с дефицитом автомобилей. И это немудрено, учитывая насколько развита экономика этой страны и высок уровень жизни ее населения.