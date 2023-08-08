У самого мощного автомобиля с ДВС в мире появилась новая версия

Компания Hennessey представила новый вариант гиперкара Venom F5, считающегося самым мощным автомобилем с ДВС на планете. Спецверсия, получившая название Revolution, отличается от обычного родствера рядом визуальных изменений.

Премьера машины, все 12 экземпляров которой уже распроданы, состоялась во время Недели автомобилей в Монтерее.

Автомобиль отличается от обычного Venom F5 увеличенным сплиттером, бампером с двумя канардами по бокам, другим капотом, а также наличием на крыше ковша-воздухозаборника.

Дополняет общую картину массивное заднее антикрыло с большими торцевыми пластинами, а также новый диффузор.

Сама крыша машины оказалась на 8 кг легче, чем в случае с простым родстером даже несмотря на то, что ее обратная сторона была полностью шумоизолирована и украшена алькантарой.

Никаких технических изменений в Venom F5 Revolution не произошло. Автомобиль по-прежнему будет оснащен 6,6-литровым V8 с двойным «наддувом», который выдает невероятные 1817 лошадиных сил и 1167 Нм крутящего момента. Ассистирует ему 7-скоростная трансмиссия, передающая крутящий момент на задние колеса.

Цены на каждый из 12 выпущенных Hennessey Venom F5 Revolution начинались от 3 миллионов долларов или 290 миллионов рублей.