Представлен «другой» Isuzu D-Max: он сильно отличается от версий для остальных стран

Третье поколение пикапа Isuzu D-Max дебютировало в Таиланде в 2019 году, а спустя год он доехал до Австралии и Европы. В 2021 году утилитарник появился в России, где сейчас продается с двойной кабиной по цене от 4 миллионов 559 тысяч рублей.

Накануне машина стала доступна еще и в Китае, где традиционно подобный вид автомобилей не пользуется популярность. И, что самое интересное, в нестандартном варианте.

Внешне «поднебесный» вариант D-Max выглядит как дорестайлинговая модель, но отличается техническим оснащением.

Разница между глобальным и китайским пикапом начинается с подкапотного пространства, где вместо 3-литрового турбодизеля BluePower используется 1,9-литровый мотор с индексом RZ4E. Для рынка КНР он выдает 175 лошадиных сил и 410 Нм крутящего момента.

Кроме того, связку ему составляет другая трансмиссия. Вместо привычного 6-скоростного «автомата» в китайском D-Max установлена 8-диапазонная автоматическая коробка передач.

Вместе с тем, машина отличается от версий для других стран еще и рядом существенных доработок шасси. Во-первых, пикап лишился листовых рессор, которые заменил многорычажный ведущий мост с винтовыми пружинами, а во-вторых – задние тормоза теперь у него дисковые, а не барабанные, тогда как рулевая рейка и вовсе больше не гидравлическая, а электрическая.

Даже салон пикапа подвергся капитальной трансформации. Приборная панель не похожа ни на один D-Max, продающийся где-либо. Дисплей мультимедийной системы стал шире, а вентиляционные отверстия оказались сдвинуты вниз. Дополняют картину полностью цифровая комбинация приборов и электронный селектор трансмиссии.

В перспективе такой вариант Isuzu D-Max может добраться до российского рынка по параллельному импорту.