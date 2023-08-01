Китайский автомобиль для Барби стал бестселлером 

В конце марта на китайском рынке появился новый небольшой автомобиль от компании Wuling, получивший название Bingo. Компактный хэтчбек позиционируется как машина для девушек и женщин, так что основные продажи ей приносят как раз представительницы прекрасного пола.

Накануне Wuling раскрыла данные о продажах этой модели. Оказалось, что Bingo незаметно для многих стал бестселлером.

По итогам июля модель компании, выпуском которой занимается совместное предприятие SAIC-GM-Wuling, достигла рекордных продаж в 20 тысяч 64 реализованных автомобиля, что на 4,6% больше, чем было месяцем ранее. При этом совокупные объемы продаж Bingo достигли впечатляющих 81 тысяч 336 автомобилей.

Напомним, Wuling Bingo, одна из рекламных кампаний которой была отдаленно связана с голливудским фильмом «Барби», продается в КНР только с электрическими двигателями. Их мощность может быть как 30 кВт, так и 50 кВт соответственно.

В качестве тяговых батарей предложены аккумуляторы емкостью 17,3 и 31,9 кВт/ч, которые обеспечивают хэтчбеку запас хода на электротяге до 203 и 333 километров соответственно.

Цены на машину, длина которой составляет менее 4 метров, а размер колесной базы равен 2,5-метрам, начинаются с отметки в 59 тысяч 800 юаней или 770 тысяч рублей по текущему курсу.