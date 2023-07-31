Роботы-эвакуаторы стали настоящим кошмаром для водителей, паркующих машины как попало

Нехватка свободных мест на парковке проблема не только России, но и большинства стран мира. Все это создает для некоторых автомобилистов соблазн оставить машину в неположенном для этого участке, к примеру, там, где должны парковать свои автомобили инвалиды, либо же в местах, где парковка и вовсе запрещена. Решать эту проблему недавно научились очень хитрым способом.

В Европе набирает популярность новое средство борьбы с хаотичной парковкой, которое обладает искусственным интеллектом.

Речь идет о так называемых роботах-эвакуаторах, способных без участия на месте полиции и специальных служб забрать машину на штрафстоянку за неправильную парковку.

Британские и испанские автовладельцы активно жалуются на такие «прелести цивилизации» в соцсетях, называя их «бездушными машинами» и, по крайней мере в этом, не далеки от истины.

Впрочем, эти небольшие краны на гусеничном ходу не являются полностью автономными. Ими может управлять оператор с дистанции, что обеспечивает лучшую точность и снижает вероятность повреждения машины.

Выпуском таких роботов занимается французская фирма Multitract, которая выпускает два вида эвакуаторов – Eastract и TowTrack XL.

Первый может справиться с большинством обычных транспортных средств благодаря максимальной нагрузке в 2,5-тонны, тогда как для более тяжелых машин, таких как внедорожники, фургоны и пикапы, используется второй вариант, способный выдерживать вес до 3,5-тонны.