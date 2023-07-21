«Лучше, чем Land Cruiser 70»: Ineos похвалил внедорожные качества собственного пикапа Grenadier Quartermaster

Компания Ineos сделала интересное заявление, касающееся своего нового пикапа с именем Grenadier Quartermaster. Как утверждают авторы этого проекта, автомобиль с двойной кабиной, дебютировавший на Фестивале скорости в Гудвуде, может похвастать лучшими внедорожными качествами на рынке. Таким образом, по мнению разработчиков, в этом плане он выглядит даже лучше, чем образцовый Toyota Land Cruiser 70, до сих пор продающийся на некоторых рынках.

Подробности о Grenadier Quartermaster раскрыл генеральный директор компании Ineos – Линн Колдер:

«Мы так глубоко изучили внедорожные возможности этого автомобиля, что уверены в его способностях. У Toyota есть доказанная долговечность и надежность. И мы собираемся доказать, что способны продемонстрировать то же самое. Я считаю, что с Land Cruiser 70 покупатель получает внедорожные возможности, но, как мне кажется, в этом мы сейчас выглядим даже немного лучше».

Quartermaster собираются продавать сразу в нескольких вариантах исполнения – простом и премиальном.

В каждом из вариантов под капотом машины будет установлен 3-литровый бензиновый или дизельный двигатель BMW, которыми комплектуется ее родственный внедорожник Grenadier.

В случае с первым мощность составляет 286 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента, тогда как дизель выдает 249 л.с. и 550 Нм.

Связку каждому из моторов составляет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия фирмы ZF, блокировка межосевого дифференциала и 2-скоростная раздаточная коробка.

Поставки клиентам Grenadier Quartermaster начнутся в 2024 году.