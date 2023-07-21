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Электрический седан Yuanhang Y6 и кроссовер Yuanhang H8 представят в августе

Их собираются привезти в Россию

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Yuanhang Auto – новоиспеченный бренд электрокаров премиального класса. Двумя ближайшими новинками этой марки должны стать электрический седан Y6 и кроссовер H8. Обе модели планируют представить уже в августе этого года.

В основу как 4-дверки, так и «паркетника», ляжет модульная платформа Yuanhang BHD, разработанная совместно с Bosch и Huawei.

Согласно заявленным данным, запас хода седана составит около 1020 километров. Показатель дальнобойности кроссовера пока не называется, но известно, что он также будет поддерживать платформу быстрой зарядки на 800 В. 

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Длина Yuanhang Y6 составит 5270 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1500 мм, а размер колесной базы будет равен 3130 мм. С места до первой «сотни» такой электрокар сможет разгоняться всего за 5,9-секунды в заднеприводной версии и за 3,2-секунды в полноприводной.

Внешне машине достанется плавный дизайн, чем-то напоминающий Tesla, а также широкий блок светодиодных задних фонарей. В салоне седана расположится 17,38-дюймовый вертикальный центральный дисплей, полноценная ЖК-панель приборов и 2-спицевое рулевое колесо с усеченной нижней частью.

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Что касается электрического кроссовера Yuanhang H8, то он позиционируется как большой «паркетник» с длиной в 5230 мм, шириной – 2015 мм, высотой – 1760 мм и колесной базой в 3126 мм.

Для машины предложат как задний, так и полный тип привода, а скорость разгона до 100 км/ч в случае с первым вариантом окажется равна 6,5-секундам, тогда как во втором будет на 2,7-секунды быстрее. 

У кроссовера будет точно такой же дизайн, что и в случае с седаном, но гораздо более высокий клиренс, а внутри сможет расположиться до 6 человек за счет трех рядов сидений с компоновкой 2+2+2.

Оба автомобиля Yuanhang интересны для россиян тем, что в перспективе должны появиться в России. По крайней мере об этом сообщалось еще в начале мая. Впрочем, пока они не представлены даже в самом Китае, а значит их запуск в продажу на нашем рынке если и состоится, то точно не в ближайшем будущем.

Источник:Carnewschina

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