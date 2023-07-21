Электрический седан Yuanhang Y6 и кроссовер Yuanhang H8 представят в августе

Компания Yuanhang Auto – новоиспеченный бренд электрокаров премиального класса. Двумя ближайшими новинками этой марки должны стать электрический седан Y6 и кроссовер H8. Обе модели планируют представить уже в августе этого года.

В основу как 4-дверки, так и «паркетника», ляжет модульная платформа Yuanhang BHD, разработанная совместно с Bosch и Huawei.

Согласно заявленным данным, запас хода седана составит около 1020 километров. Показатель дальнобойности кроссовера пока не называется, но известно, что он также будет поддерживать платформу быстрой зарядки на 800 В.

Длина Yuanhang Y6 составит 5270 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1500 мм, а размер колесной базы будет равен 3130 мм. С места до первой «сотни» такой электрокар сможет разгоняться всего за 5,9-секунды в заднеприводной версии и за 3,2-секунды в полноприводной.

Внешне машине достанется плавный дизайн, чем-то напоминающий Tesla, а также широкий блок светодиодных задних фонарей. В салоне седана расположится 17,38-дюймовый вертикальный центральный дисплей, полноценная ЖК-панель приборов и 2-спицевое рулевое колесо с усеченной нижней частью.

Что касается электрического кроссовера Yuanhang H8, то он позиционируется как большой «паркетник» с длиной в 5230 мм, шириной – 2015 мм, высотой – 1760 мм и колесной базой в 3126 мм.

Для машины предложат как задний, так и полный тип привода, а скорость разгона до 100 км/ч в случае с первым вариантом окажется равна 6,5-секундам, тогда как во втором будет на 2,7-секунды быстрее.

У кроссовера будет точно такой же дизайн, что и в случае с седаном, но гораздо более высокий клиренс, а внутри сможет расположиться до 6 человек за счет трех рядов сидений с компоновкой 2+2+2.

Оба автомобиля Yuanhang интересны для россиян тем, что в перспективе должны появиться в России. По крайней мере об этом сообщалось еще в начале мая. Впрочем, пока они не представлены даже в самом Китае, а значит их запуск в продажу на нашем рынке если и состоится, то точно не в ближайшем будущем.