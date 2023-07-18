Индийская армия получила 1850 новых внедорожников Mahindra Scoprio Classic

Компания Mahindra продолжает передавать предзаказанные индийским министерством обороны внедорожники Scorpio Classic в местную армию. К уже отгруженным 1470 единицам накануне присоединилось еще 1850 машин.

Что интересно, речь идет не совсем о массовых Scorpio Classic, которые продаются на индийском рынке, а о немного модернизированных автомобилях. Так, к примеру, если у гражданских внедорожниках отсутствует полный привод, то у армейских он есть.

Кроме того, таким машинам достались собственные элементы дизайна, включая кузов, окрашенный в оливково-зеленый цвет и буксировочный крюк спереди и сзади.

Армейские внедорожники основаны на топовой комплектации Mahindra Scorpio Classic. Благодаря этому в их оснащение входит 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы, климат-контроль, кожаная отделка рулевого колеса и сидений, круиз-контроль, регулируемое по высоте водительское сиденье и многое другое.

Двигатель у армейских и гражданских внедорожников Mahindra одинаковый – это дизельный 2,2-литровый мотор, обеспечивающий заявленную выходную мощность в 132 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента. Связку ему составляет 6-скоростная МКПП.