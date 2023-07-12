В Китае показали новый седан с запасом хода 1400 км

Китайская автомобильная корпорация SAIC, владеющая маркой Roewe, раскрыла новую информацию о готовящемся к выходу седане D7. Согласно сведениям, опубликованным в «поднебесных» СМИ, это будет 2-моторный подключаемый гибрид с впечатляющим запасом хода, а также чистый электромобиль.

В SAIC утверждают, что Roewe D7 PHEV будет способен проезжать без дозаправки до 1400 километров. При этом запас хода варианта EV пока не раскрывается, но ходят слухи, что он составит более 600 км.

Модель D7 должна оказаться одной из главных новинок линейки энергетических продуктов марки Roewe. Согласно плану, в следующие три года на рынок выйдет 8 подобных автомобилей, в число которых войдут не только седаны, но еще и внедорожники и минивэны.

Внешне Roewe D7 PHEV должен повторить дизайн своего электрического аналога, премьера которого уже состоялась. Разница между машинами будет заключаться лишь в форме фар, которые у гибрида будут не такими узкими, как у полностью батарейной 4-дверки.

Длина D7 PHEV составит 4890 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1510 мм. Колесная база окажется на 18 мм больше, чем у электрокара, достигнув отметки в 2810 мм.

Мощность гибридной системы новинки пока не раскрывается, но запас хода исключительно на электромоторе в случае с этим Roewe составит 125 километров. Средний расход топлива будет равен 4,3-литрам, а максимальная дальнобойность составит 1400 км.

В продажу как гибрид, так и электрокар должны выйти до конца 2023 года.