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Во Франции полиция раздавила несколько BMW за незаконный дрифт на улицах

Для этого использовался огромный гидравлический пресс

Текст: Алиса Шашкова
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Французская полиция продемонстрировала, что не боится применять всю свою силу при несоблюдении правил дорожного движения и в буквальном смысле раздавила два BMW после того, как они были засняты на видео во время дрифта по улицам города Турвиль-ла-Ривьер на севере страны.

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Стражи порядка опубликовали фотографии разноцветной BMW Е46 и желтой BMW Е36, раздавленных огромным прессом. 

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В описании к не самым приятным кадрам полицейские сообщили, что «правосудие требует уничтожения этих автомобилей», так как в мае они якобы были причастны к незаконной деятельности. 

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В комментарии к публикации пришел владелец желтой BMW, рассказавший, что ему не дали возможности обратиться к адвокату до того, как его автомобиль был раздавлен.

Если верить словам француза, его E36 был конфискован из-за появления в Сети фотографии с его дрифтом в пустой промышленной зоне. 

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По словам мужчины, у него не было возможности организовать судебную защиту до того, как его автомобиль был уничтожен, даже несмотря на то, что он был согласен на штраф. Кроме того, ему не дали забрать из нее личные вещи. 

Напомним, согласно французскому законодательству, водитель автомобиля, пойманный на неосторожном вождении, может быть оштрафован на сумму до 75 тысяч евро (7,2 миллиона рублей), а также лишен свободы на срок до трех лет.

Источник:Police nationale de la Seine Maritime

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