Новейший китайский электрокар Nio бросит вызов Tesla 

Компания Nio, являющаяся автором суперкара EP9, расширила свою линейку новейшим универсалом ET5 Touring. В основу модели лег одноименный седан, дебютировавший два года назад. Автомобилю предстоит посостязаться за покупателей с Tesla. Причем выйти из этого сражения победителем у 5-дверки есть все шансы.

Nio ET5 Touring оснастят двумя тяговыми электромоторами. Их суммарная отдача составит 483 лошадиные силы, а крутящий момент будет равен 700 Нм. Привод благодаря двухмоторной компоновке – полный.

С места до первой «сотни» новинка китайского стартапа сумеет разгоняться менее, чем за 4 секунды, а благодаря 4-поршневым тормозным суппортам универсал сможет останавливаться с этой скорости преодолев всего 33,9-метра.

Внешность автомобиля выглядит привлекательной и немного напоминает Taycan Sport Turismo (сзади), а его оптика близка по дизайнерским решениям к Lucid Air.

За счет идеального распределения веса (50:50) и низкого центра тяжести электрический универсал должен доставлять удовольствие при прохождении поворотов, но при этом оказаться достаточно комфортным.

Для модели будет доступно два варианта тяговых аккумуляторов. Начальная версия емкостью 75 кВт/ч позволит проезжать до 430 километров, тогда как 100-килловатная батарея обеспечит ET5 Touring запас хода в 560 км.

Продавать новинку Nio собираются в Германии, Нидерландах, Швеции, Дании и Норвегии. Цены на нее еще не объявлены, но ожидается, что они окажутся чем-то средним между стоимостью Tesla Model 3 и Model Y.