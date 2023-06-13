Владельцы iPhone смогут выявлять неисправности своих автомобилей

Согласно многочисленным исследованиям, большинство автомобилистов не знает, что означают те или иные сигнальные лампы, периодически появляющиеся на приборной панели их машин. Всё это порой заставляет их понервничать, ведь многие предупреждающие сигналы могут говорить о потенциально серьезных неисправностях.

Впрочем, предстоящее обновление операционной системы iOS от Apple должно позволить решить эту проблему. По крайней мере для владельцев iPhone.

Начиная с iOS 15 большинство iPhone обладают функцией визуального поиска, которая позволяет использовать возможности помощника Siri для идентификации объектов на фотографиях и получения информации о них.

К примеру, если человек захочет сфотографировать собаку и узнать, какой она породы, в этом поможет функция Visual Lookup.

В обновленной версии iOS 17 возможности этой технологи будут серьезно расширены, чтобы идентифицировать широкий спектр символов. В их число войдут как все значки на центральной консоли и руле, так и сигнальные лампы, появляющиеся на приборной панели автомобилей.

Так, например, если на «приборке» машины загорится странный символ, похожий на масленку с восклицательным знаком, то iPhone сможет быстро рассказать, что он означает и что необходимо сделать, чтобы разобраться с потенциальной неисправностью.