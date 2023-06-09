Новый крутой купеобразный кроссовер Mahindra подловили во время тестов

Компания Mahindra разрабатывает новый кроссовер, который должен оказаться в том же сегменте, что и популярные Hyundai Creta и Kia Seltos. В августе прошлого года индийский автопроизводитель продемонстрировал 5 новых концепций электрических SUV. Одним из них был прототип BE.05. Накануне в Сеть утекли первые фотографии этой модели, заснятой в ходе тестов на дорогах общего пользования.

Автомобиль, облаченный в пятнистую камуфляжную пленку, подловили в одной из пробок неподалеку от Нью-Дели. Судя по очертанию кузова, это будет купеобразный «паркетник» с менее агрессивным дизайном, нежели был у концепт-кара BE.05 (заглавное фото).

Машине достались более практичные кузовные панели, а глубокие вырезы и резкие изгибы были смягчены.

Что касается остальных элементов дизайна, то новый кросс-купе Mahindra должен обзавестись С-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, скульптурным капотом, оквадраченными арками и спортивными колесными дисками.

Предполагается, что серийный вариант BE.05 получит полуактивную подвеску и систему электронного торможения, а также систему ADAS с возможностями автопилота уровня L2+.

В линейку двигателей кроссовера должны войти как один, так и два электромотора (по одному на каждой из осей). В случае с первым вариантом можно будет рассчитывать на мощность от 228 до 282 лошадиных сил, а во втором – от 335 до 389 л.с.

По слухам, линейка тяговых батарей этого кросс-купе будет обладать емкостью от 60 до 80 кВт/ч, но запас хода модели пока не раскрывается.

Официальная премьера нового купеобразного кроссовера Mahindra, работающего на электричестве, состоится в октябре 2025 года.